Беринчик одержал яркую победу в чемпионском бою

Украинский боксер Денис Беринчик (12-0, 7 КО) успешно отстоял чемпионский титул WBO International в легком весе в бою с мексиканцем Патрицио Лопесом Морено (26-4, 19 КО).

Поединок, который состоялся в субботу, 5 октября, в Броварах в ТРЦ "Терминал", прошел полностью под диктовку нашего соотечественника. С первого раунда Беринчик, несмотря на преимущество мексиканца в антропометрии, захватил центр ринга и принялся "обстреливать" соперника. Как итог - победа украинца единогласным решением судей.

Отметим, что в андеркарде боя победы одержали и два других наших боксера - Олег Малиновский и Дмитрий Митрофанов. Первый единогласным решением судей победил итальянца Витторио Парринелло, а второй нокаутировал серба Новака Радуловича.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик поделился ярким роликом перед дебютом в супертяжелом весе.