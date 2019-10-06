Кто чемпион? Головкина дико освистали после боя с украинским боксером

Болельщики освистали казахстанского боксера Геннадия Головкина после боя с украинцем Сергеем Деревянченко.

Зрители остались недовольны решением арбитров, которые единогласно отдали победу Головкину со счетом 114-113, 115-112, 115-112. Поэтому речь казахстанца после окончания поединка прошла под свист фанатов. Стоит отметить, что по оценкам портала BoxingScene победу должен был одержать Деревянченко - 115-112.

Головкин отправил Деревянченко в первом раунде, но в дальнейшем украинский боксер дрался ничуть не хуже оппонента, и нанес ему множество ударов.

ДЕРЕВЯНЧЕНКО - ГОЛОВКИН: ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ

37-летний Головкин завоевал вакантные чемпионские титула по версиям IBF и IBO в среднем весе, а 33-летний Деревянченко во второй раз в карьере проиграл чемпионский бой.

Ранее "Апостроф" публиковал видео лучших моментов боя Деревянченко - Головкин.