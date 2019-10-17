Боец, выходивший в ринг перед Усиком, скончался от тяжелой травмы: видео

В чикагском госпитале Northwestern Memorial(США) скончался американский боксер Патрик Дэй, который был госпитализирован четыре дня назад после поражения тяжелым нокаутом.

Об этом сообщает CNN.

По информации источника, причиной смерти 27-летнего боксера стала травма мозга, которую он получил в проигранном бою против соотечественника Чарльза Конвелла. После поединка Дэй сразу же был доставлен в госпиталь. По дороге в медучреждение боксер перенес судороги и впал в кому. Ему была сделана срочная операция. Однако он так и не пришел в сознание.

Отметим, что бой между Дэем и Конвеллом проходил в андеркарде поединка украинца Александра Усика и американца Чаззом Уизерспуном, который техническим нокаутом выиграл наш соотечественник.

Ранее "Апостроф" сообщал, что промоутер назвал имена потенциальных соперников Усика.