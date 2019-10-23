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Где смотреть онлайн Динамо - Копенгаген: расписание трансляций

среда, 23 октября 2019, 20:10
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В четверг, 24 октября, состоится матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы между киевским "Динамо" и датским "Копенгагеном". Встреча состоится в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Копенгаген".

Начало встречи в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между украинским и датским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 2". Также матч можно посмотреть на российском канале "Матч! Футбол 3".

Между собой команды прежде не встречались.

Ранее "Апостроф" сообщал, что во 2-м туре группового турнира Лиги Европы "Динамо" сыграло вничью с "Лугано".

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