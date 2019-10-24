Динамо - Копенгаген: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

24 октября киевское "Динамо" проведет третий матч в рамках группового турнира Лиги Европы. Дома киевляне сыграют против датского "Копенгагена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Копенгаген".

Встреча команд пройдет на стадионе НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00 по киевскому времени.

По версии букмекеров, "Динамо" является фаворитом противостояния. На победу вице-чемпиона Украины можно поставить с коэффициентом 1,91, тогда как выигрыш "Копенгагена" оценивается котировкой 4,5. Коэффициент на ничью равен 3,2.

Наиболее вероятным букмекеры видят счет 1:0, на что можно поставить с коэффициентом 5,5. На втором месте по вероятности ничья со счетом 1:1 с коэффициентом 6,0.

Напомним, что в матче второго тура группового турнира "Динамо" на выезде не смогло обыграть "Лугано" из Швейцарии.