У России будет больше проблем: украинский экс-министр вошел в состав WADA

Бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов утвержден членом Совета Учредителей ВАДА (Всемирного антидопингового агентства, WADA) от Европы.

Об этом сообщил сам Жданов на своей странице в Facebook.

"Это не только моя личная победа - это победа всей нашей спортивного сообщества, ведь впервые в истории представитель Украины избран в ВАДА", - подчеркнул он.

Игорь Жданов пообещал, что будет бороться за усиление ответственности за употребление допинга и, в частности, "за продолжение отлучения от мирового спорта России, которая на государственном уровне заставляет спортсменов применять запрещенные вещества и подменяет их пробы".

Напомним, что Игорь Жданов был министром спорта в правительстве Яценюка и Гройсмана, а также комендантом Майдана во время Революции достоинства, членом Совета Майдана и волонтером АТО.

Как сообщал "Апостроф", сборную России по футболу могут отстранить от участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре из-за допингового скандала.