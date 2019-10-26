В чемпионате Украины судья допустил чудовищную ошибку: опубликовано фото

В матче 12-го тура чемпионата Украины между "Мариуполем" и "Колосом" (в данный момент счет 1:0, идет 2-й тайм) главный арбитр Юрий Можаровский допустил грубую ошибку, не назначив 11-метровый в ворота хозяев.

Об этом сообщил футбольный журналист и блогер Кирилл Крыжановский на своей странице в Facebook.

"В Мариуполе переписали правила футбола. Теперь игроки местной команды могут выбивать мяч из штрафной и ворот руками. Просто так. В матче с "Динамо" - игнор. Сегодня в матче с "Колосом" Валерий Федорчук рукой остановил мяч, который бы уже не отразил вратарь после удара Ориховского. Можаровский все видел, но ... ничего не видел", - написал Крыжановский, прикрепив фотографию со спорными эпизодами из обоих матчей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" оказалось в центре громкого скандала из-за трансфера Ярмоленко.