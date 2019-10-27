Динамо - Карпаты: стартовые составы

Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и львовских "Карпат" на матч 12-го тура чемпионата Украины, который состоится сегодня, 27 октября.

ДИНАМО - КАРПАТЫ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 17:00.

Динамо: Бущан, Миколенко, Попов, Шабанов, Караваев, Гармаш, Сидорчук, Шапаренко, Родригес, Цыганков, Соль.

Запасные: Кучерук, Вербич, Цитаишвили, Самбрано, Беседин, Кендзера.

Карпаты: Кудрик, Халль, Вакуленко, Веремиенко, Мартинс, Клец, Назарина, Лях, Дженнингс, Лоренцен, Ди Франко.

Запасные: Пидкивка, Гуцуляк, Понде, Боцчук, Леоус, Якимец, Толочко.

Матч обслужит арбитр Дмитрий Кривушкин. В качестве его ассистентов выступят Александр Павлинов и Виталий Сухин.

После 11 туров "Динамо" "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 23 очка. "Карпаты" находятся на последнем, восьмом месте в таблице, имея в активе восемь очков. В первом круге "Динамо" обыграло "Карпаты" на выезде со счетом 2:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 11-м туре чемпионата Украины "Динамо" обыграло "Александрию".