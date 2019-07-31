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"Динамо" в первом туре уверенно победило "Карпаты"

среда, 31 июля 2019, 21:23
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В матче 1-го тура чемпионата Украины "Динамо" в гостях обыграло "Карпаты" со счетом 2:0.

Оба мяча в игре были забиты под занавес первого тайма. Сначала мяч в ворота своей команды отправил Алексей Ковтун. А через три минуты преимущество киевлян в счете удвоил Артем Беседин, реализовавший пенальти.

После перерыва "Динамо" довело игру до логической победы.

"Карпаты" - "Динамо" - 0:2

Голы: Ковтун (автогол), 42, Беседин (пенальти), 45+1.

"Карпаты": Пидкивка, Вербный, Вакуленко, Ковтун, Мартинс, Якимец, Кльоц, Войковиц (Козак, 72), Ди Франко (Ременюк, 84), Гуцуляк, Карпенко (Лейоус, 46).

"Динамо": Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера (Цыганков, 69), Шепелев, Буяльский (Сидорчук, 80), Гармаш, Вербич (Де Пена, 46), Караваев, Беседин.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" стартовал в чемпионате с тяжелой победы.

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