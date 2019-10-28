Непобедимый украинский боксер эффектным нокаутом завоевал чемпионский пояс: видео

В ночь с 27 на 28 октября в Лос-Анджелесе состоялся поединок между украинцем Сергеем Богачуком (16-0, 16 КО) и американцем Тайроном Брансоном (28-8-2, 25 КО), который завершился эффектным нокаутом от украинца.

Таким образом, непобежденный украинский боксер получил свой первый титул - титул чемпиона Континентальной Америки по версии WBC в первом среднем весе.

Бой был завершен уже в четвертом раунде, когда соперник Богачука после серии ударов оказался на настиле. Интересно, что уже в третьем раунде украинец отправил соперника в нокдаун, однако тот сумел прийти в себя и продолжить бой.

Интересно, что все свои 16 поединков на профессиональном ринге 24-летний украинец выиграл досрочно.

Напомним, что украинский боксер Максим Продан победил англичанина Тони Диксона и защитил интерконтинентальный пояс IBF в полусреднем весе.