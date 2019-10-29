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Привет, Испания: легенда мирового футбола объявил о возвращении в Европу

вторник, 29 октября 2019, 17:30
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Легендарный шведский нападающий американского клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сообщил, что он возвращается в Испанию, где ранее выступал за "Барселону".

Слова Ибрагимовича приводит Twitter Sky Sports.

"Привет, Испания! Знаете, что? Я возвращаюсь!" - заявил футболист.

38-летний Ибрагимович является воспитанником "Мальме". Также он выступал за "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Милан", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". Становился чемпионом Нидерландов, Италии, Испании и Франции. Всего за свою клубную карьеру он принял участие в 741 матче, в которых забил 456 голов и отдал 112 результативных передач. В составе сборной Швеции забил 62 гола в 116 матчах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ибрагимович проломил череп сопернику в матче МЛС.

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