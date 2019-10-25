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Еще одна ничья "Динамо", успех команды Реброва, камбэк "Арсенала": все результаты Лиги Европы 24 октября

пятница, 25 октября 2019, 01:18
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24 октября состоялись матчи 3-го тура группового турнира Лиги Европы сезона-2019/20. Украинские клубы добавили евроочки в зачет страны в таблице коэффициентов УЕФА. "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном", "Александрия" разошлась миром с "Сент-Этьеном". Клуб украинского тренера Сергея Реброва - "Ференцварош" на выезде победил московский ЦСКА. Нападающий сборной Украины Роман Яремчук сделал дубль в матче с "Вольфбургом".

Результаты игрового дня.

Группа А

Фаворит группы "Севилья" одержала очередную победу и продолжает уверенно лидировать. "Карабах" и АПОЭЛ не выявили победителя.

"Карабах" Азербайджан – АПОЭЛ Кипр - 2:2 (1:2)
Голы: Кинтана, 13, Аилтон, 58 - Медведев, 29 (автогол), Халлениус, 45

"Севилья" Испания – "Дюделанж" Люксембург - 3:0 (0:0)
Голы: Васкес, 48, 75, Эль-Хаддади, 78

Положение команд: Севилья - 9, Карабах - 4, Дюделанж - 3, АПОЭЛ - 1.

Группа В

"Динамо" разошлось миром с "Копенгагеном" и делит с датским клубом первое место, набрав по пять очков. "Мальме" дома выиграл у "Лугано".

"Динамо" Киев Украина – "Копенгаген" Дания - 1:1 (0:1)
Голы: Шабанов, 52 - Сотириу, 2

"Мальме" Швеция – "Лугано" Швейцария - 2:1 (2:0)
Голы: Бергет, 13 (с пенальти), Молинс, 32 - Герндт, 50

Положение команд: Копенгаген, Динамо - 5, Мальме - 4, Лугано - 1.

Группа С

Российский "Краснодар" добыл первую победу в Лиге Европы, а на первое место в группе вышел "Базель".

"Трабзонспор" Турция – "Краснодар" Россия - 0:2 (0:0)
Голы: Берг, 49, Вильена, 90+2

"Хетафе" Испания – "Базель" Швейцария - 0:1 (0:1)
Гол: Фрай, 18

Положение команд: Базель - 7, Хетафе - 6, Краснодар - 3, Трабзонспор - 1.

Группа D

ПСВ впервые потерял очки в Лиге Европы, позволив приблизиться к себе "Спортингу", который обыграл "Русенборг".

"Спортинг" Португалия – "Русенборг" Норвегия - 1:0 (0:0)
Гол: Болази, 70

ПСВ Голландия – ЛАСК Австрия - 0:0

Положение команд: ПСВ - 7, Спортинг - 6, ЛАСК - 4, Русенборг - 0.

Группа E

"Селтик" довольно неожиданно победил "Лацио" и лидирует в группе. "Ренн" на своем поле проиграл ЧФР.

"Селтик" Шотландия – "Лацио" Италия - 2:1 (0:1)
Голы: Кристи, 67, Жюльен, 89 - Лаццари, 40

"Ренн" Франция – ЧФР Румыния - 0:1 (0:1)
Гол: Дяк, 9

Положение команд: Селтик - 7, ЧФР - 6, Лацио - 3, Ренн - 1.

Группа F

"Арсенал" одержал волевую победу над "Гимарайншем", забив победный гол в компенсированное время. Преследование "канониров" продолжает "Айнтрахт".

"Арсенал" Англия – "Гимарайнш" Португалия - 3:2 (1:2)
Голы: Мартинелли, 32, Пепе, 80, 90+3 - Эдвардс, 8, Бруно Дуарте, 36

"Айнтрахт" Германия – "Стандард" Бельгия - 2:1 (1:0)
Голы: Абраам, 27, Хинтереггер, 73 - Амалла, 83

Положение команд: Арсенал - 9, Айнтрахт - 6, Стандард - 3, Гимарайнш - 0.

Группа G

"Порту" и "Рейнджерс" не выявили победителя и осечкой конкурентов воспользовался "Янг Бойз", который вышел на первое место.

"Порту" Португалия – "Рейнджерс" Шотландия - 1:1 (1:1)
Голы: Диас, 36 - Морелос, 44

"Янг Бойз" Швейцария – "Фейеноорд" Нидерланды - 2:0 (2:0)
Голы: Ассале, 14 (с пенальти), Нсаме, 27 (с пенальти)

Положение команд: Янг Бойз - 6, Рейнджерс, Порту - 4, Фейеноорд - 3.

Группа Н

Московский ЦСКА продолжает позориться в Лиге Европы, проиграв третий матч подряд. В этот раз армейцы проиграли "Ференцварошу". Прежний лидер группы "Лудогорец" уступил "Эспаньолу".

ЦСКА Россия – "Ференцварош" Венгрия - 0:1 (0:0)
Гол: Варга, 86

"Лудогорец" Болгария – "Эспаньол" Испания - 0:1 (0:1)
Гол: Кампусано, 13

Положение команд: Эспаньол - 7, Лудогорец - 6, Ференцварош - 4, ЦСКА - 0.

Группа I

"Александрия" сыграла второй матч подряд вничью и пока что не попадает в плей-офф. "Гент" и "Вольфсбург" также не выявили победителя.

"Гент" Бельгия – "Вольфсбург" Германия - 2:2 (1:2)
Голы: Яремчук, 41, 90 - Вегорст, 3, Жоао Виктор, 24

"Сент-Этьен" Франция – "Александрия" Украина - 1:1 (1:1)
Голы: Силва, 8 - Силва, 14 (автогол)

Положение команд: Вольфсбург, Гент - 5, Александрия, Сент-Этьен - 2.

Группа J

"Рома" в компенсированное время упустила победу над менхенгладбахской "Боруссией", но сохранила первое место в группе. "Истанбул" дома выиграл у "Вольфсберга".

"Рома" Италия – "Боруссия" М Германия - 1:1 (1:0)
Голы: Дзаньоло, 32 - Штиндль, 90+3 (с пенальти)

"Истанбул Башакшехир" Турция – "Вольфсберг" Австрия - 1:0 (0:0)
Гол: Кахведжи, 78

Положение команд: Рома - 5, Истанбул, Вольфсберг - 4, Боруссия - 2.

Группа K

"Брага" одержала тяжелую победу в Турции и по-прежнему лидирует в группе. "Вулверхэмптон" на выезде обыграл "Слован" и вышел на второе место.

"Бешикташ" Турция – "Брага" Португалия - 1:2 (0:1)
Голы: Найир, 71 - Рикарду Орта, 38, Эдуарду, 80

"Слован" Словакия – "Вулверхэмптон" Англия - 1:2 (1:0)
Голы: Шпорар, 11 - Саисс, 58, Хименес, 63 (с пенальти)

Положение команд: Брага - 7, Вулверхэмптон - 6, Слован - 4, Бешикташ - 0.

Группа L

"Манчестер Юнайтед" добыл скромную победу в Сербии, АЗ на своем поле разнес казахстанскую "Астану".

"Партизан" Сербия – "Манчестер Юнайтед" Англия - 0:1 (0:1)
Гол: Марсьяль, 43 (с пенальти)

АЗ Нидерланды – "Астана" Казахстан - 6:0 (2:0)
Голы: Копмейнерс, 39 (с пенальти), Боадю, 43, Стенгс, 77, Копмейнерс, 83 (с пенальти), Сугавара, 85, Идрисси, 90

Положение команд: Манчестер Юнайтед - 7, АЗ - 5, Партизан - 4, Астана - 0.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: ЛЕ-2020, Лига Европы

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