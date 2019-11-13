Украинский баскетболист провел феерический матч в НБА

Украинский баскетболист "Атланты Хоус" Алексей Лень провел отличный матч в чемпионате НБА против "Денвер Наггетс".

Лень провел на площадке 22 минуты, набрал 17 очков, сделал семь подборов, отдал одну результативную передачу, а также совершил один блок-шот. Украинец совершил восемь бросков, из которых шесть оказались точными. Лень закончил матч с коэффициентом +18.

Благодаря вдохновенной игре украинца "Атланта" одержала победу со счетом 125:121, прервав серию из трех поражений подряд. "Ястребы" вышли на девятое место в Восточной конференции и приблизились к зоне плей-офф. В активе "Атланты" четыре победы на 10 стартовых матчах.

26-летний Лень выступает за "Атланту" с 2018 года. Ранее он играл за "Днепр" и "Финикс Санз".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Лень установил личный рекорд результативности в НБА.