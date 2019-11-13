Украинский боксер вышел на первое место в престижном рейтинге

Украинский боксер Виктор Постол возглавил рейтинг Всемирного боксерского совета (WBC).

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Постол вышел на первое место в 1-м полусреднем весе. Следующий бой украинец проведет 2 февраля 2020 года против американца Хосе Рамиреса, который является чемпионом мира по версиям WBC и WBO. Поединок состоится в китайском Хайкоу.

35-летний Постол по прозвищу Ледяной человек за свою карьеру провел 33 боя на профессиональном ринге. Украинец одержал 31 победу (12 - нокаутом) и потерпел два поражения. В ноябре 2015 года Постол стал чемпионом мира по версии WBC, победив аргентинца Лукаса Матиссе. Впрочем, в следующем поединке он проиграл американцу Теренсу Кроуфорду и потерял титул.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко упустил первое место в рейтинге P4P по версии The Ring.