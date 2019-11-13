RU  UA  EN

среда, 13 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 ноября

11:04
В США назвали самого сексуального мужчину 2019 года
10:19
Задействуют курьера: украинцев предупредили об опасном обмане в сети
10:04
MARUV стала певицей года в России: она лично отправилась за наградой
09:42
Под стены Рады противники рынка земли принесли свинью: эксклюзивные фото
09:20
Не только выжил - стал легендой: сеть растрогала история спасения бойца ВСУ, раненого на Донбассе
08:18
Скандал вокруг квартир и машин нардепа из "Слуги народа" высмеяли забавной фотожабой
07:24
Бойцы ВСУ провели дерзкую "спецоперацию" под носом у врага на Донбассе: видео
07:03
Не пустили в поезд из-за языка: "Укрзализныця" попала в громкий скандал, подробности
07:00
Нежные сырники с изюмом за 30 минут: пошаговый рецепт и советы
06:55
Украинские военные подорвались на Донбассе: появились данные о страшных травмах, фото
06:20
Тепло не отступает, но: синоптики уточнили прогноз на 13 ноября
05:24
У путинского моста в Крым появился двойник: в сети показали фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинский боксер вышел на первое место в престижном рейтинге

среда, 13 ноября 2019, 09:54
переглянути новину українською

Украинский боксер Виктор Постол возглавил рейтинг Всемирного боксерского совета (WBC).

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Постол вышел на первое место в 1-м полусреднем весе. Следующий бой украинец проведет 2 февраля 2020 года против американца Хосе Рамиреса, который является чемпионом мира по версиям WBC и WBO. Поединок состоится в китайском Хайкоу.

35-летний Постол по прозвищу Ледяной человек за свою карьеру провел 33 боя на профессиональном ринге. Украинец одержал 31 победу (12 - нокаутом) и потерпел два поражения. В ноябре 2015 года Постол стал чемпионом мира по версии WBC, победив аргентинца Лукаса Матиссе. Впрочем, в следующем поединке он проиграл американцу Теренсу Кроуфорду и потерял титул.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко упустил первое место в рейтинге P4P по версии The Ring.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина - Эстония: онлайн-трансляция

Ливерпуль - Манчестер Сити - 3:1 Хроника матча

Шахтер - Динамо - 1:0 Хроника матча, видео гола

Бавария - Боруссия - 4:0 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: