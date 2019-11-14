Голевые феерии Англии и Португалии: все результаты отбора Евро-2020 14 ноября

14 ноября состоялись очередные матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.

Группа А

Сборная Англии уничтожила Черногорию, досрочно гарантировав себе первое место в группе и путевку на Евро-2020. Также в финальную стадию континентального первенства вышла Чехия, которая обыграла Косово.

Англия – Черногория - 7:0 (5:0)

Голы: Окслейд-Чемберлен (11), Кейн (18, 24, 37), Рэшфорд (30), Шофранац (66, автогол), Абрахам (84)

Чехия – Косово - 2:1 (0:0)

Голы: Крал (71), Челюстка (79) - Нухиу (50)

Положение команд: Англия - 18, Чехия - 15, Косово - 11, Черногория, Болгария - 3.

Группа В

Португалия на своем поле не оставила камня на камне от Литвы. Особенно отличился Криштиану Роналду, сделавший хет-трик. Сербия не без труда обыграла Люксембург и сохранила шансы пробиться на Евро-2020. В составе люксембуржцев голом отметился нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес.

Португалия – Литва - 6:0 (2:0)

Голы: Роналду (7, с пенальти, 22, 65), Пицци (52), Пасиенсия (56), Бернарду Силва (63)

Сербия – Люксембург - 3:2 (2:0)

Голы: Митрович (11, 43), Радонич (70) - Родригес (54), Тюрпель (75)

Положение команд: Украина - 19, Португалия - 14, Сербия - 13, Люксембург - 4, Литва - 1.

Группа Н

Франция с большим трудом обыграла Молдову, но эта победа позволила действующим чемпионам мира гарантировать себе попадание в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. Также на Евро-2020 поедет Турция, сыгравшая вничью с Исландией.

Турция – Исландия - 0:0

Франция – Молдова - 2:1 (1:1)

Голы: Варан (36), Жиру (79, с пенальти) - Раца (9)

Албания – Андорра - 2:2 (1:1)

Голы: Балай (6), Манай (55) - Мартинес (18, 48)

Положение команд: Франция - 22, Турция - 20, Исландия - 16, Албания - 13, Андорра - 4, Молдова - 3.