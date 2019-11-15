В США футбольный матч завершился массовым побоищем

В США матч NFL по американскому футболу между "Кливленд Браунс" и "Питтсбург Стилерз" завершился массовым побоищем.

Потасовка между игроками двух команд началась за несколько секунд до окончания встречи. Достаточно быстро она переросла в массовое побоище, участие в котором приняли даже запасные футболисты.

Сама встреча завершилась со счетом 21:7 в пользу "Кливленд Браунс". Решение о наказании для зачинщиков и участников драки NFL вынесет в ближайшее время.

В турнирной таблице своей конференции "Питтсбург Стилерз" занимает 9-е место (5 побед и 5 поражений), "Кливленд Браунс" находится на 12-й позиции (4 победы и 6 поражений).

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