Германия - Беларусь - 4:0 видео голов рекордной победы

Сборная Германии вышла на Евро-2020, обыграв в девятом туре отборочного турнира Беларусь со счетом 4:0. Это рекордная победа Бундестим над белорусами.

Смотрите видео голов из Менхенгадбаха.

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР НА ЕВРО-2020

Группа С

ГЕРМАНИЯ - БЕЛАРУСЬ - 4:0

1:0 Маттиас Гинтер, 41' (Серж Гнабри)

2:0 Леон Горецка, 49' (Тони Кроос)

3:0 Тони Кроос, 55' (Маттиас Гинтер)

4:0 Тони Кроос, 83' (Илкай Гюндоган)

Германия: 1. Нойер - 2. Кох, 4. Гинтер, 13. Клостерман, 6. Киммих - 14. Шульц, 18. Горецка, 8. Кроос, 21. Гюндоган, 20. Гнабри (19. Вальдшмидт, 84' (16. Руди, 90+1')) - 9. Вернер (10. Брандт, 68')

Беларусь: 1. Гутор - 21. Матвейчик, 4. Наумов, 3. Мартынович, 5. Поляков - 23. Нехайчик (6. Бессмертный, 84'), 18. Маевский, 2. Драгун, 7. Ковалев (11. Скавыш, 78'), 22. Стасевич - 19. Лаптев (17. Лисакович, 68')

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90+3 мин. Германия и Нидерланды выходят на Евро-2020, а Северная Ирландия испытает счастье в стыках. В Белфасте хозяева провели сильный матч, но так и не смогли забить Силлессену

83 мин. жирную точку в матче ставит Кроос. В штрафной Гюндоган получил мяч справа и откатил на Крооса, тот элегантно обыграл одного защитника, пробросил мяч мимо второго, после чего неотразимо пробил в ближний угол. Дубль делает хавбек "Реала"

75 мин. Кох в штрафной сфолил на Нехайчике и судья ставит пенальти. Бьет Стасевич и Нойер тащит удар

55 мин. а это уже разгром. Гинтер справа точной передачей нашел в штрафной Крооса, который в касание бильярдным ударом отправил мяч в правый угол. Отметим, что впервые в истории Германия забила 3 мяча белорусам

49 мин. во втором тайме немцы забивают быстрый гол. Кроос с углового подал низом. Гинтер тонко пропустил мяч, а Горецка метров с 15-ти низом пробил в левый угол

40 мин. прострельная передача Гнабри справа и Гинтер пяткой с линии вратарской элегантно переправил мяч в ворота. Защитник гладбахской "Боруссии" красиво забивает на родном стадионе. Интересно, что перед этим потрясающий сейв совершил Ману Нойер, отбив в прыжке рукой дальний удар Стасевича, после которого мяч летел в девятку