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Украинский "Ледяной человек" сразится в ринге с непобежденным американским чемпионом

пятница, 22 ноября 2019, 09:46
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Украинский боксер Виктор Постол, выступающий в первой полусредней весовой категории (до 63,5 кг), свой следующий бой проведет против американца Хосе Карлоса Рамиреса.

Об этом сообщается в Twitter промоутерской компании Top Rank.

Поединок украинца, который известен в мире бокса как "Ледяной человек", и американского чемпиона, владеющего поясами по версиях WBO и WBC, состоится 1 февраля 2020 года. Бой пройдет в Китае.

Для Постола это будет 34-й поединок на профессиональном ринге. На его счету 31 победа и 2 поражения. Рамирес все свои 25 боев выиграл.

Напомним, Постол владел поясом чемпиона мира по версии WBC с 2015 по 2016 год.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко бросил вызов американскому чемпиону мира.

Александр Силкин Версия для печати
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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Постол, бокс, Рамирес

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