"Бомбардировщик" жестко нокаутировал "Кинг-Конга" в чемпионском бою: видео

В воскресенье утром, 24 ноября, в Лас-Вегасе (США) состоялся чемпионский бой в супертяжелом весе между американцем Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом. На кону в поединке стоял пояс по версии WBC, которым владел первый.

Начало поединка осталось за кубинцем по прозвищу "Кинг-Конг". Он действовал более активно в ринге и с каждым раундом наращивал свое преимущество по очкам. Чемпион по прозвищу "Бронзовый бомбардировщик" действовал пассивно. Однако в 7-м раунде Уайлдер, не предпринимая особых усилий, одержал досрочную победу. Ортис прозевал одиночный удар, после чего оказался в жестком нокауте. Рефери, учитывая состояние кубинца, остановил бой.

Для Уайлдера эта победа стала 43-й в 43 боях. Ортис потерпел 2-е поражение в карьере в 35 боях. Первое также было от Уайлдера.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский "Ледяной человек" сразится в ринге с непобежденным американским чемпионом.