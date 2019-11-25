Где смотреть онлайн Локомотив - Байер: расписание трансляций

26 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся российский "Локомотив" и немецкий "Байер". Поединок состоится в Москве на стадионе "РЖД Арена". Смотрите прямую трансляцию игры "Локомотив" - "Байер" на "Апострофе".

Начало матча в 19:55.

Прямую трансляцию противостояния между московским и леверкузенским коллективами можно будет посмотреть в эфире российских телеканалов "Матч ТВ" и "Матч Премьер".

Напомним, что в первом туре "Локомотив" обыграл "Байер" со счетом 2:1. Клубы выступают в группе D. Лидером группы является "Ювентус", который с 10 очками уже вышел в плей-офф. На втором месте "Атлетико" с семью очками в активе. "Локомотив" и "Байер" делят 3-4 места, набрав по три очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре "Локомотив" проиграл "Ювентусу", "Байер" обыграл "Атлетико".