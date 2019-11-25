Локомотив - Байер: прогноз букмекеров на матч 26 ноября

Во вторник, 26 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся российский "Локомотив" и немецкий "Байер". Матч пройдет в Москве на стадионе "РЖД Арена". Онлайн-трансляция матча "Локомотив" - "Байер" будет доступна на "Апострофе".

Начало матча в 19:55.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка немецкий клуб. На победу "Байера" дается коэффициент 2,05. На успех российского клуба можно поставить с коэффициентом 3,50. Ничья оценивается коэффициентом 3,40.

ЛОКОМОТИВ - БАЙЕР: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Напомним, что в первом туре "Локомотив" обыграл "Байер" со счетом 2:1. Клубы выступают в группе D. Лидером группы является "Ювентус", который с 10 очками уже вышел в плей-офф. На втором месте "Атлетико" с семью очками в активе. "Локомотив" и "Байер" делят 3-4 места, набрав по три очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре "Локомотив" проиграл "Ювентусу", "Байер" обыграл "Атлетико".