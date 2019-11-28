Сколько заработала Свитолина в 2019 году: названа внушительная сумма

Американское издание Forbes озвучило список теннисистов, которые заработали самые большие гонорары в прошлом сезоне.
Так, первая ракетка Украины Элина Свитолина по заработанным суммам попала в топ-5 теннисисток.
В прошлом сезоне наша соотечественница заработала 6 126 335 долларов. В минувшем сезоне Свитолина вышла в финал Итогового турнира, полуфинал Уимблдона и US Open. Также украинка пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии и полуфиналы в Дубае, Дохе и Индиан-Уэллсе.
Рейтинг игроков WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) - 11 307 587
2. Симона Халеп (Румыния) - 6 962 442
3. Наоми Осака (Япония) - 6 788 282
4. Бьянка Андрееску (Канада) - 6 504 150
5. Элина Свитолина (Украина) - 6 126 335
Среди мужчин больше всех за ожидаемо заработал испанец Рафаэль Надаль, который оставил позади себя серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера.
Рейтинг игроков ATP:
1. Рафаэль Надаль (Испания) - 16 349 586
2. Новак Джокович (Сербия) - 13 372 355
3. Роджер Федерер (Швейцария) - 8 716 975
4. Доминик Тим (Австрия) - 8 000 223
5. Даниил Медведев (Россия) - 7 902 912
Напомним, что греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира года, обыграв в финале австрийца Доминика Тима в трех партиях.