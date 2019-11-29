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Английский топ-клуб уволил главного тренера: первые подробности

пятница, 29 ноября 2019, 13:11
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Руководство английского "Арсенала" приняло решение отправить наставника Унаи Эмери в отставку.

Специалист покинул команду вместе со всем тренерским штабом, который с ним пришел в лондонский коллектив.

На его место временно исполняющим обязанности назначен Фредрик Юнгберг, который в свое время был одним из лидеров "канониров" на футбольном поле.

Увольнение стало следствием ужасной формы "Арсенала". Лондонцы не побеждают уже 7 матчей во всех турнирах, что стало худшим результатом за 27 лет.

Эмери пришел в "Арсенал" весной 2018 года. В прошлом сезоне он вывел команду в финал Лиги Европы, но там "канониры" проиграли "Челси". В чемпионате команда финишировала пятой.

Напомним, что в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы "Арсенал" уступил немецкому "Айнтрахту".

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