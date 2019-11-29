Вылет "Александрии" и позор "Динамо": все результаты Лиги Европы 28 ноября

28 ноября состоялись матчи 5-го тура группового турнира Лиги Европы сезона-2019/20.

Группа A

"Севилья", которая уже гарантировала себе выход в плей-офф, одержала пятую победу подряд. АПОЭЛ на выезде добыл важную победу над "Дюделанжем" и приблизился к выходу в плей-офф.

В 6-м туре АПОЭЛ дома примет "Севилью", "Карабах" на своем поле встретится с "Дюделанжем".

"Севилья" Испания – "Карабах" Азербайджан - 2:0 (0:0)

Голы: Хиль (61), Даббур (90)

"Дюделанж" Люксембург – АПОЭЛ Кипр - 0:2 (0:2)

Голы: Матич (12, с пенальти), Меркис (43)

Положение команд: Севилья - 15, АПОЭЛ - 7, Карабах - 4, Дюделанж - 3.

Группа В

"Динамо" потерпело первое поражение в Лиге Европы и откатилось на третье место в группе. "Копенгаген" взял важные три очка в Швейцарии.

В заключительном туре "Динамо" дома сыграет с "Лугано", а "Копенгаген" на своем поле встретится с "Мальме".

"Мальме" Швеция – "Динамо" Киев Украина - 4:3 (1:2)

Голы: Бенгтссон (2), Розенберг (49, 90+5), Ракип (57) - Миколенко (19), Цыганков (39), Вербич (77)

"Лугано" Швейцария – "Копенгаген" Дания - 0:1 (0:1)

Гол: Томсен (26)

Положение команд: Копенгаген - 9, Мальме - 8, Динамо - 6, Лугано - 2.

Группа C

"Краснодар" обыграл лидера группы "Базель" и сохранил шансы на выход в плей-офф. "Хетафе" в гостях был сильнее "Трабзонспора".

В последнем туре "Хетафе" дома примет "Краснодар", "Базель" в родных стенах примет "Трабзонспор".

"Краснодар" Россия – "Базель" Швейцария - 1:0 (0:0)

Гол: Ари (72, с пенальти)

"Трабзонспор" Турция – "Хетафе" Испания - 0:1 (0:0)

Гол: Мата (50)

Положение команд: Базель - 10, Хетафе, Краснодар - 9, Трабзонспор - 1.

Группа D

"Спортинг" разгромил ПСВ и обеспечил себе выход в плей-офф. Также из группы вышел ЛАСК, который победил "Русенборг".

В 6-м туре ЛАСК примет "Спортинг", а ПСВ дома сыграет с "Русенборгом".

"Спортинг" Португалия – ПСВ Нидерланды - 4:0 (3:0)

Голы: Луис Феллипе (9), Бруну Фернандеш (15, 64, с пенальти), Матье (42)

"Русенборг" Норвегия – ЛАСК Австрия - 1:2 (1:1)

Голы: Йонсен (45) - Гойгингер (20), Фризер (54)

Положение команд: Спортинг - 12, ЛАСК - 10, ПСВ - 7, Русенборг - 0.

Группа E

"Селтик", который уже вышел из группы, дома уверенно расправился с "Ренном". "Лацио" победил ЧФР и сохранил небольшие шансы на выход в плей-офф.

В заключительном туре "Селтик" на выезде сыграет с ЧФР. "Лацио" в гостях встретится с "Ренном".

"Лацио" Италия – ЧФР Румыния - 1:0 (1:0)

Гол: Корреа (24)

"Селтик" Шотландия – "Ренн" Франция - 3:1 (2:0)

Голы: Морган (21), Кристи (45), Джонстон (74) - Юну (89)

Положение команд: Селтик - 13, ЧФР - 9, Лацио - 6, Ренн - 1.

Группа F

"Арсенал" сенсационно проиграл "Айнтрахту" и поставил под сомнение свой выход в плей-офф. "Витория Гимарайнш" и "Спортинг" победителя не выявили.

В последнем туре "Арсенал" на выезде встретится со "Стандардом". "Айнтрахт" дома примет "Виторию".

"Витория Гимарайнш" Португалия – "Стандард" Бельгия - 1:1 (1:1)

Голы: Андре Перейра (45) - Лестьенн (39, с пенальти)

"Арсенал" Англия – "Айнтрахт" Германия - 1:2 (1:0)

Голы: Обамеянг (45) - Камада (55, 64)

Положение команд: Арсенал - 10, Айнтрахт - 9, Стандард - 7, Гимарайнш - 2.

Группа G

"Порту" одержал важную победу в Швейцарии и приблизился к выходу в плей-офф. "Фейеноорд" и "Рейнджерс" расписали боевую ничью в Роттердаме.

В 6-м туре "Порту" дома сыграет с "Фейеноордом", "Рейнджерс" на своем поле встретится с "Янг Бойз".

"Янг Бойз" Швейцария – "Порту" Португалия - 1:2 (1:0)

Голы: Фасснахт (6) - Абубакар (75, 79)

"Фейеноорд" Голландия – "Рейнджерс" Шотландия - 2:2 (1:0)

Голы: Торнстра (33), Синистерра (68) - Морелос (52, 65)

Положение команд: Рейнджерс - 8, Порту, Янг Бойз - 7, Фейеноорд - 5.

Группа H

ЦСКА с позором завершил домашнюю часть группового этапа и потерял все шансы на выход в плей-офф. В другом матче "Ференцварош" и "Эспаньол" сыграли вничью, выдав огненную концовку.

В заключительном туре "Эспаньол" дома сыграет с ЦСКА, "Лудогорец" примет "Ференцварош".

ЦСКА Россия – "Лудогорец" Болгария - 1:1 (0:0)

Голы: Чалов (75) - Кешерю (66)

"Ференцварош" Венгрия – "Эспаньол" Испания - 2:2 (1:1)

Голы: Шигер (23), Шкварка (90+1, с пенальти) - Мелендо (31), Дардер (90+6)

Положение команд: Эспаньол - 11, Лудогорец - 7, Ференцварош - 6, ЦСКА - 2.

Группа I

"Александрия" проиграла "Вольфсбургу" и потеряла все шансы на выход из группы. "Сент-Этьен" и "Гент" довольствовались ничьей.

В 6-м туре "Александрия" на выезде сыграет с "Гентом", "Вольфсбург" будет принимать "Сент-Этьен".

"Сент-Этьен" Франция – "Гент" Бельгия - 0:0

"Александрия" Украина – "Вольфсбург" Германия - 0:1 (0:1)

Гол: Вегорст (45, с пенальти)

Положение команд: Гент - 9, Вольфсбург - 8, Сент-Этьен - 4, Александрия - 3.

Группа J

"Рома" на выезде разгромила "Истанбул" и теперь имеет хорошие шансы на выход в плей-офф. "Боруссия" также добыла важные три очка на выезде.

В последнем туре "Рома" дома встретится с "Вольфсбергом", "Боруссия" на своем поле сыграет с "Истанбулом".

"Истанбул" Турция – "Рома" Италия - 0:3 (0:3)

Голы: Верету (30, с пенальти), Клюйверт (40), Джеко (45)

"Вольфсберг" Австрия – "Боруссия" М Германия - 0:1 (0:0)

Гол: Штиндль (60)

Положение команд: Боруссия, Рома - 8, Истанбул - 7, Вольфсберг - 4.

Группа K

"Брага" и "Вулверхэмптон", которые уже вышли в плей-офф, выдали голевую перестрелку в Португалии. "Бешикташ" в практически товарищеском матче победил "Слован".

В 6-м туре "Вулверхэмптон" на своем поле сыграет с "Бешикташем". "Брага" отправится в гости к "Словану".

"Бешикташ" Турция – "Слован" Словакия - 2:1 (0:1)

Голы: Роко (75), Льяич (90, с пенальти) - Даниэл (34)

"Брага" Португалия – "Вулверхэмптон" Англия - 3:3 (1:3)

Голы: Орта (6), Паулинью (64), Франсержио (79) - Хименес (13), Доэрти (34), Траоре (35)

Положение команд: Брага - 11, Вулверхэмптон - 10, Слован - 4, Бешикташ - 3.

Группа L

"Астана" дома сенсационно обыграла "Манчестер Юнайтед", АЗ в ураганной концовке ушел от поражения от "Партизана".

В заключительном матче "Манчестер Юнайтед" на своем поле сыграет с АЗ, "Партизан" дома встретится с "Астаной".

"Астана" Казахстан – "Манчестер Юнайтед" Англия - 2:1 (0:1)

Голы: Шомко (55), Бернард (62, автогол) - Лингард (10)

АЗ Нидерланды – "Партизан" Сербия - 2:2 (0:2)

Голы: Дрейф (87, 90) - Асано (16), Сума (27)

Положение команд: Манчестер Юнайтед - 10, АЗ - 9, Партизан - 5, Астана - 3.

Ранее "Апостроф" сообщал все результаты 4-го тура группового турнира Лиги Европы.