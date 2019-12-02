Руис - Джошуа: прогноз букмекеров на бой 7 декабря

7 декабря состоится чемпионский бой в супертяжелом весе между мексиканцем Энди Руисом и американцем Энтони Джошуа. Поединок состоится в Эд-Диръии (Саудовская Аравия). Онлайн-трансляция боя Руис - Джошуа будет доступна на "Апострофе".

Фаворитом боя по версии букмекеров является американец. На победу Джошуа предлагается коэффициент 1,44. Успех Руиса оценивается котировкой 2,75. На редкую в боксе ничью дается коэффициент 29,00.

На кону в поединке будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которые принадлежат Руису.

Напомним, что Руис и Джошуа впервые провели бой 1 июня 2019 года. Тогда мексиканец одержал сенсационную победу и впервые в карьере стал чемпионом мира.

Ранее "Апостроф" сообщал, какие гонорары получат Руис и Джошуа в бою-реванше.