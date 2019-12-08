Джошуа - Руис: полное видео боя

Британский боксер Энтони Джошуа добился победы над мексиканцем Энди Руисом по прозвищу "Разрушитель" в битве за титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

Поединок продлился все 12 раундов и закончился победой британца единогласным решением судей с разгромным счетом - 118:110, 118:110, 119:108.

Таким образом, Джошуа взял реванш у Руиса за поражение минувшим летом и вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Для 30-летнего Джошуа этот поединок стал 25-м на профессиональном ринге. Британский боксер добыл 24 победы при одном поражении. Что касается 30-летнего Руиса, то он проиграл во второй раз при 34 победах в 36 боях.