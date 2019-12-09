Где смотреть онлайн Зальцбург - Ливерпуль: расписание трансляций

10 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся австрийский "Ред Булл Зальцбург" и английский "Ливерпуль". Поединок состоится в Зальцбурге на стадионе "Ред Булл Арена". Смотрите прямую трансляцию игры "Зальбург" - "Ливерпуль" на "Апострофе".

Начало матча в 19:55.

Прямую трансляцию противостояния между австрийским и английским коллективами можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1". Также поединок покажет российский телеканал "Матч! Футбол 2".

В первом туре "Ред Булл Зальцбург" на выезде уступил "Ливерпулю" со счетом 3:4. После пяти туров "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 10 очков. "Ред Булл Зальцбург" занимает третье место, имея в активе семь очков. Для выхода в плей-офф англичан устроит ничья, а вот австрийцам необходима победа.

Напомним, что в 5-м туре Лиги чемпионов "Ливерпуль" сыграл вничью с "Наполи", "Ред Булл Зальцбург" разгромил "Генк".