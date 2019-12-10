Динамо Загреб - Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч 11 декабря

11 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся хорватское "Динамо" и английский "Манчестер Сити". Поединок состоится в Загребе на стадионе "Максимир". Онлайн-трансляция матча "Динамо" Загреб - "Манчестер Сити" будет доступна на "Апострофе".

Начало встречи в 19:55.

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом этого поединка английский клуб. На победу "Манчестер Сити" дается коэффициент 1,83. На успех хорватского клуба можно поставить с коэффициентом 3,75. Ничья оценивается коэффициентом 4,20.

ДИНАМО ЗАГРЕБ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

В первом круге "Манчестер Сити" обыграл "Динамо" со счетом 2:0. После пяти туров "Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице группы С и уже гарантировал себе выход в плей-офф, набрав 11 очков. "Динамо" с пятью очками занимает третье место. Для выхода из группы хорватский клуб устроит только победа.

Напомним, что в 5-м туре Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Шахтером", "Динамо" проиграло "Аталанте".