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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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Где смотреть онлайн Брюгге - Реал: расписание трансляций

вторник, 10 декабря 2019, 17:50
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11 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся бельгийский "Брюгге" и испанский "Реал". Поединок состоится в Брюгге на стадионе "Ян Брейдель". Смотрите прямую трансляцию игры "Брюгге" - "Реал" на "Апострофе".

Начало матча в 22:00.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч! Футбол 3".

В первом круге команды неожиданно сыграли вничью со счетом 2:2. После пяти туров "Реал" занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав восемь очков. "Брюгге" с тремя очками находится на третье месте. "Реал" уже гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, а "Брюгге" борется за попадание в Лигу Европы.

Напомним, что в 5-м туре Лиги чемпионов "Реал" сыграл вничью с ПСЖ.

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