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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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Где смотреть онлайн Шахтер - Аталанта: расписание трансляций

вторник, 10 декабря 2019, 11:10
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11 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся донецкий "Шахтер" и итальянская "Аталанта". Поединок состоится в Харькове на стадионе "Металлист". Смотрите прямую трансляцию игры "Шахтер" - "Аталанта" на "Апострофе".

Начало матча в 19:55.

Прямую трансляцию противостояния покажет телеканал "Футбол 2". Также поединок можно будет посмотреть в эфире российских телеканалов "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

ШАХТЕР - АТАЛАНТА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В первом круге "Шахтер" обыграл "Аталанту" в гостях со счетом 2:1. После пяти туров "Шахтер" занимает второе место в турнирной таблице группы С, набрав шесть очков. Для выхода в плей-офф украинскому клубу может хватить ничьей, но лишь в том случае, если в параллельном матче загребское "Динамо" не обыграет "Манчестер Сити". "Аталанте" в любом случае нужна только победа.

Напомним, что в 5-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Манчестер Сити", "Аталанта" обыграла загребское "Динамо".

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