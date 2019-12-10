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Шахтер - Аталанта: прогноз букмекеров на матч 11 декабря

вторник, 10 декабря 2019, 11:50
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11 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся донецкий "Шахтер" и итальянская "Аталанта". Поединок состоится в Харькове на стадионе "Металлист". Онлайн-трансляция матча "Шахтер" - "Аталанта" будет доступна на "Апострофе".

Начало встречи в 19:55.

Букмекеры отдают небольшое преимущество украинскому клубу. На победу "Шахтера" дается коэффициент 2,55. На успех итальянского клуба можно поставить с коэффициентом 2,62. Ничья оценивается коэффициентом 3,60.

ШАХТЕР - АТАЛАНТА: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

В первом круге "Шахтер" обыграл "Аталанту" в гостях со счетом 2:1. После пяти туров "Шахтер" занимает второе место в турнирной таблице группы С, набрав шесть очков. Для выхода в плей-офф украинскому клубу может хватить ничьей, но лишь в том случае, если в параллельном матче загребское "Динамо" не обыграет "Манчестер Сити". "Аталанте" в любом случае нужна только победа.

Напомним, что в 5-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Манчестер Сити", "Аталанта" обыграла загребское "Динамо".

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