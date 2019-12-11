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Динамо Загреб - Манчестер Сити - 1:4 Видеообзор

среда, 11 декабря 2019, 23:01
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В матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на выезде разгромил загребское "Динамо" со счетом 4:1.

Победу английскому клубу принес хет-трик Габриэла Жезуса, а также гол Филипа Фодена. В составе хорватов отличился Дани Ольмо.

"Манчестер Сити" занял первое место в группе, набрав 14 очков. "Динамо" с пятью очками финишировало на последней позиции.

ДИНАМО Загреб, Хорватия - МАНЧЕСТЕР СИТИ Англия - 1:4 (1:1)
Голы: Ольмо (10) - Жезус (33, 50, 54), Фоден (84)

"Динамо": Ливакович, Мубандже, Стоянович, Дилавер, Адеми, Моро, Гояк (Маер, 81), Оршич (Хайрович, 81), Ольмо, Кондзер (Джира, 59), Петкович.

"Манчестер Сити": Браво, Менди, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Отаменди, Родри Эрнандес (Стерлинг, 73), Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Марез, Габриэл Жезус (Зинченко, 66).

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