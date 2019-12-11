"Шахтер" бесславно завершил выступления в Юношеской лиге УЕФА

Юниорская команда "Шахтера" проиграла в последнем туре Юношеской лиги УЕФА итальянской "Аталанте" со счетом 1:2.

Встреча проходила в непростых погодных условиях из-за обильного тумана. Еще до матча было известно, что "Шахтер" не сможет пробиться в плей-офф вне зависимости от исхода матча. При этом "Аталанте" нужна была победа, чтобы сразу попасть в 1/8 финала.

Двумя голами в ворота "Шахтера" отметился Роберто Пикколи. Единственный гол "Шахтер" забил на 62-й минуте, когда Бондаренко реализовал 11-метровый.

"Шахтер" (U19) – "Аталанта" (U19) – 1:2

"Шахтер" (U19): Трубин, Козик, Муравский, Якуба, Драмбаев, Гуров, Крыськив, Очеретько, Бондаренко, Мудрык, Сикан

"Аталанта" (U19): Джельми, Бергонци, Околи, Гейденрейх, Броньи, Гут, Панада, Гислени, Кортиновис, Гисланди, Пикколи

Напомним, что вечером 11 декабря состоится матч главных команд "Шахтера" и "Аталанты". На "Апострофе" пройдет онлайн трансляция встречи.