Шахтер - Аталанта: онлайн трансляция

11 декабря в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет с итальянской "Аталантой". Встреча состоится в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Аталанта".

Начало встречи в 19:55.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа С. 6-й тур

ШАХТЕР Украина - АТАЛАНТА Италия

ШАХТЕР - АТАЛАНТА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



В первом круге "Шахтер" обыграл "Аталанту" в гостях со счетом 2:1. После пяти туров "Шахтер" занимает второе место в турнирной таблице группы С, набрав шесть очков. Для выхода в плей-офф украинскому клубу может хватить ничьей, но лишь в том случае, если в параллельном матче загребское "Динамо" не обыграет "Манчестер Сити". "Аталанте" в любом случае нужна только победа.

Напомним, что за "Аталанту" выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, который в нынешнем сезоне забил два гола в 17 матчах в составе итальянского клуба.