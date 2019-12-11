RU  UA  EN

среда, 11 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Шахтер - Аталанта: онлайн трансляция

Чемпион Украины встретится с итальянским клубом в борьбе за плей-офф Лиги чемпионов

среда, 11 декабря 2019, 09:25
читати статтю українською
Чемпион Украины встретится с итальянским клубом в борьбе за плей-офф Лиги чемпионов

11 декабря в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет с итальянской "Аталантой". Встреча состоится в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Аталанта".

Начало встречи в 19:55.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа С. 6-й тур

ШАХТЕР Украина - АТАЛАНТА Италия

ШАХТЕР - АТАЛАНТА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В первом круге "Шахтер" обыграл "Аталанту" в гостях со счетом 2:1. После пяти туров "Шахтер" занимает второе место в турнирной таблице группы С, набрав шесть очков. Для выхода в плей-офф украинскому клубу может хватить ничьей, но лишь в том случае, если в параллельном матче загребское "Динамо" не обыграет "Манчестер Сити". "Аталанте" в любом случае нужна только победа.

Напомним, что за "Аталанту" выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, который в нынешнем сезоне забил два гола в 17 матчах в составе итальянского клуба.

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Атлетико - Локомотив: онлайн трансляция

Атлетико Локомотив - прямая трансляция матча 6 тура группового турнира Лиги чемпионов. Смотрите онлайн трансляцию из Мадрида

Бавария - Тоттенхэм: онлайн трансляция

Бавария Тоттенхэм - прямая трансляция матча 6 тура группового турнира Лиги чемпионов. Смотрите онлайн трансляцию из Мюнхена

Брюгге - Реал: онлайн трансляция

Брюгге Реал - прямая трансляция матча 6 тура группового турнира Лиги чемпионов. Смотрите онлайн трансляцию из Брюгге

Новости

11 декабря

12:00
Дата сдвинулась: промоутер назвал новые сроки следующего боя Усика
11:44
Вместо Маколея Калкина: на главную роль в ремейке "Один дома" выбрали актера
11:40
Шахтер - Аталанта: прогноз букмекеров на матч 11 декабря
11:29
Участник шоу "МастерШеф" неожиданно женился: фото счастливой пары
10:36
Некому забивать: тренер "Шахтера" удивил заявкой на матч с "Аталантой"
10:06
Минус 10 кг: украинская певица показала свои фото до и после похудения
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: