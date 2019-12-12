Где смотреть мужской спринт Кубка мира по биатлону в Хохфильцене: расписание трансляций

13 декабря состоится мужская спринтерская гонка на втором этапе Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, который пройдет в австрийском Хохфильцене.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужской спринтерской гонки.

Начало гонки - в 15:20 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

В данный момент лидером этапа Кубка мира является француз Мартен Фуркад, которая набрал 100 очков. Его ближайшими преследователями являются норвежские братья Тарьей и Йоханнес Бе, в активе которых 92 и 91 очко соответственно. Лучшим из украинцев является Дмитрий Пидручний, который с 21 очком занимает 30-е место.