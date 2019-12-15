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Где смотреть онлайн Арсенал - Манчестер Сити: расписание трансляций

воскресенье, 15 декабря 2019, 14:00
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В воскресенье, 15 декабря, состоится матч 17-го тура чемпионата Англии между "Арсеналом" и "Манчестер Сити". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Эмирейтс". Смотреть онлайн Арсенал - Манчестер Сити.

Начало матча - в 18:30.

Прямая трансляция противостояния между лондонским и манчестерским коллективами пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина". Также встречу можно будет посмотреть на стримминговых сервисах Megogo, Okko и телеканале "Беларусь 5".

После 16 туров "Арсенал" занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 22 очка. "Манчестер Сити" занимает 3-е место. В активе манчестерского клуба 32 очка.

Обслужит матч арбитр Пол Тирни. Его ассистентами на линиях будут судьи Константин Хатцидакис и Гарри Леннард. Резервный арбитр - Андре Марринер.

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