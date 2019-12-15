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Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской гонки преследования в Хохфильцене

воскресенье, 15 декабря 2019, 00:05
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15 декабря состоится женская гонка преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, который проходит в австрийском Хохфильцене.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женской гонки преследования в Хохфильцене.

Начало гонки - в 13:00 по киевскому времени.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.

В данный момент лидером этапа Кубка мира является итальянка Доротея Вирер, которая набрала 156 очков. В первую тройку также входят норвежки Ингрид Ландмарк Тандревольд (113) и Марте Олсбю Ройзеланд (112). Лучшая из украинок - Юлия Джима занимает 19-е место, набрав 54 очка.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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