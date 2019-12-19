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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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Где смотреть мужской спринт Кубка мира по биатлону в Анси: расписание трансляций

четверг, 19 декабря 2019, 12:20
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В четверг, 19 декабря, спринтерской гонкой среди мужчин во французском Анси стартует третий этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужского спринта в Анси.

Начало гонки - в 15:15 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Матч ТВ".

От Украины в гонке должны выступить Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко.

В данный момент лидером общего зачета Кубка мира является норвежец Йоханнес Бе, который набрал 211 очков. Также в первую тройку входят россиянин Александр Логинов (177) и француз Симон Дестье (175). Лучший из украинцев - Дмитрий Пидручный занимает 18-е место, набрав 78 очков.

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