Где смотреть мужской спринт Кубка мира по биатлону в Анси: расписание трансляций

В четверг, 19 декабря, спринтерской гонкой среди мужчин во французском Анси стартует третий этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужского спринта в Анси.

Начало гонки - в 15:15 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Матч ТВ".

От Украины в гонке должны выступить Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко.

В данный момент лидером общего зачета Кубка мира является норвежец Йоханнес Бе, который набрал 211 очков. Также в первую тройку входят россиянин Александр Логинов (177) и француз Симон Дестье (175). Лучший из украинцев - Дмитрий Пидручный занимает 18-е место, набрав 78 очков.