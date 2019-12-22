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И Роналду не помог: "Лацио" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок

воскресенье, 22 декабря 2019, 20:51
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"Лацио" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии со счетом 3:1 и стал обладателем трофея.

Счет в матче был открыт на 16-й минуте. Сергей Милинкович-Савич выкатил мяч в центр штрафной на Луиса Альберто и тот отправил мяч в левый от Войцеха Щесны угол. Сравнять счет "Ювентус" смог лишь на 45-й минуте. Криштиану Роналду пробил из-за штрафной, Томас Стракоша мяч отбил, однако первым на добивании оказался Пауло Дибала, отправивший мяч уже в пустые ворота.

Во втором тайме римлян снова вперед вывел капитан Сенад Лулич. Под занавес встречи точку поставил Данило Катальди, мастерски исполнивший штрафной.

СУПЕРКУБОК ИТАЛИИ

Финал

ЮВЕНТУС Турин - ЛАЦИО Рим - 1:3

Голы: Луис Альберто, 16; Дибала, 45; Лулич, 73; Катальди, 90+4.

Ювентус: Щесны, Алекс Сандро, Демирал, Бонуччи, Де Шильо (Куадрадо, 56), Пьянич, Матюиди (Дуглас Коста, 76), Бентанкур, Дибала, Роналду, Игуаин (Рэмси, 64).

Лацио: Стракоша, Раду, Ачерби, Луис Фелипе, Лукас Лейва (Катальди, 64), Лулич, Милинкович-Савич, Лаццари, Луис Альберто (Пароло, 64), Корреа, Иммобиле (Кайседо, 82).

Удаление: Бентанкур, 90+4.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Роналду шокировал мир очередным невероятным голом.

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