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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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Дикое видео из Африки: футбольный матч прервался по необычной причине

понедельник, 23 декабря 2019, 13:04
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В Танзании футбольный матч между командами "Янга" и "Иринга Юнайтед" был прерван по необычной причине.

Во втором тайме при счете 3:0 в пользу "Янга" на стадион залетел рой пчел и начал атаковать футболистов. Почти все игроки, находившиеся на поле, упали на газон, чтобы избежать укусов насекомых. После этого многие футболисты, а также судьи, работавшие на игре, начали покидать поле и прятаться в подтрибунном помещении. Атаке пчел также подверглись игроки, находившиеся на скамейке запасных, и некоторые из зрителей.

Через некоторое время матч удалось продолжить. Встреча завершилась победой "Янга" со счетом 4:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" расстанется с европейским легионером из-за алкогольного скандала.

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