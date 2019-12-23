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Непобедимый украинский боксер проведет защиту чемпионского пояса в Киеве: названы дата и соперник

понедельник, 23 декабря 2019, 20:00
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Украинский боксер Артем Далакян проведет защиту титула чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе в бою с представителем Венесуэлы Хосбером Пересом.

Об этом сообщает Tribuna.com со ссылкой на пресс-службу промоутерской компании Union Bоxing Promotions.

Поединок состоится 8 февраля 2020 года в Киеве в КВЦ "Парковый".

32-летний Далакян за свою профессиональную карьеру провел 19 поединков, в которых одержал 19 побед (14 - нокаутом). Впервые он стал чемпионом мира 24 февраля 2018 года, победив американца Брайана Вилорию. Впоследствии украинский боксер трижды защищал чемпионский пояс, добившись побед над таиландцами Сиричаи Тайеном и Саравутом Таворнхамом, а также доминиканцем Грегорио Леброном.

24-летний Перес по прозвищу "Лавина" принял участие в 18 боях, одержал 16 побед (14 - нокаутом) и потерпел два поражения.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский чемпион мира по боксу Василий Ломаченко рассказал, когда состоится главный бой в его карьере. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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