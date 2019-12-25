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Суперкомпьютер назвал лучшего футболиста планеты

среда, 25 декабря 2019, 10:44
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В университете KU Leuven совместно со специалистами SciSports с помощью специальной программы и суперкомпьютера определили лучшего футболиста мира, выбрав между португальским нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду и аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

Об этом сообщает Sporza.

В исследовании учитывались данные выступлений футболистов в чемпионате Испании с 2013 по 2018 годы. Программа проанализировала голы, результативные передачи, удары, а также рассчитала их ценность.

По результатам расчетов компьютера, лучшим был признан Месси, чья средняя оценка составила 1,21 за матч. Роналду получил оценку 0,61 за матч.

34-летний Роналду за свою клубную карьеру провел 824 матча во всех турнирах, в которых забил 613 голов и отдал 213 результативных передач. На счету 32-летнего Месси 618 забитых мячей и 251 голевая передача.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду и Месси вошли в число самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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