Глаза не видно: футболист английского клуба получил жуткую травму

Защитник "Кардифф Сити" Джо Беннетт получил жуткую травму в матче 25-го тура второго по силе английского дивизиона с "Шеффилд Уэнсдей".

Повреждение футболист получил после столкновения с одноклубником Джуниором Хойлеттом. Из-за полученного удара Беннетт не смог продолжить матч - его унесли с поля на носилках и заменили.

После встречи защитник опубликовал в Twitter фото своей травмы. Снимок он прокомментировал словами: "Хойлетт, твоя голова сделана из бетона! Все в порядке, трещины нет". Также Беннетт шутливо отметил, что все равно остался самым привлекательным парнем в команде.

Матч с "Шеффилд Уэнсдей" "Кардифф Сити" выиграл со счетом 2:1.

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