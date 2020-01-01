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Бросьте вызов самим себе: звезды спорта поздравили украинцев с Новым годом

среда, 01 января 2020, 18:13
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2020 год уже вступил в свои права. Со своими поздравлениями с праздником выступили не только президент страны, политики, деятели искусства и прочие знаменитости, но и известные спортсмены. "Апостроф" собрал самые яркие обращения звезд спорта к болельщикам в канун Нового года.

Так, бывший голкипер "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский призвал не верить в Деда Мороза, а самостоятельно начать заботиться о себе. "Давайте будем откровенны друг с другом. Ну, кто из вас верит в Деда Мороза? Кто верит в новогоднюю сказку? А кто при всем при этом всё-таки продолжает загадывать желания под Новый год? Тогда перестаньте обманывать самих себя... и начните не загадывать желания, а бросьте вызов самому себе! Станьте сами для себя Дедом Морозом! Станьте сами вершителем своих Желаний! С новым 2020 годом!", - написал Шовковский.

Instagram Александра ШовковскогоInstagram Александра Шовковского

Подруга футболиста сборной Украины Александра Зинченко, известная футбольная журналистка Влада Седан выразила сожаление об уходе 2019 года: "Я так не хочу отпускать тебя!!! 2019-ый, ты был самым тяжелым, самым переломным, самым поучительным и одновременно самым прекрасным и сказочным. Ты был моим годом. Всех с наступающим, друзья".

Боксер Александр Усик пожелал в 2020 году мира для Украины: "Не хочу, чтобы 2020 год принес богатства и карьерный рост, потому что это не главное. Хочу мира в своей стране. Хочу мира в каждый дом, в каждое сердце. И чтобы все помнили, что счастье живет рядом с нами, только оно не кричит об этом, а ждет своего часа. Держитесь друг за друга, потому что если вместе, то теплее… С Наступающим Новым годом!".

Бывшие чемпионы мира по боксу Виталий и Владимир Кличко в совместном ролике пожелали фанатам продолжать движение вперед. "Всем счастливого 2020 года, продолжайте двигаться вперед!" - сказали они.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко в своем Instagram кратко написал: "С Новым годом".

Instagram Андрея ШевченкоInstagram Андрея Шевченко

Фехтовальщица Ольга Харлан сообщила, что в 2020 год входит с прекрасным настроением: "Благодарность всем, кто был рядом со мной весь этот год! Колоссальная поддержка любимых и дорогих людей - это очень важно! Я полна прекрасного настроения, мотивации и любви! Прощай, 2019! Привет, 2020! Предстоит много работы и терпения! С Новым годом, друзья!".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Милевский появился на улицах Киева в роли Деда Мороза.

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