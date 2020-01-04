Швеция - Россия - 1:0 онлайн видео трансляция матча чемпионата мира по хоккею

В полуфинальном матче молодежного чемпионата мира U20 по хоккею встречаются сборные Швеции и России. Встреча проходит в чешской Остраве на "Остравар-Арене".

МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ

Полуфинал

ШВЕЦИЯ - РОССИЯ - 1:1 (1:1) *идет первый период

Голы: Сандин (00:16), Морозов (03:04).

В 1/4 финала шведская команда разгромила хозяев турнира чехов со счетом 5:0, россияне оказались сильнее швейцарцев (3:1).

Всего на турнире шведы сыграли 5 матчей и во всех из них одержали победы. На счету российской команды 3 победы и 2 поражения.

Действующими чемпионами мира является молодежная сборная Финляндии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины успешно выступила на чемпионате мира по хоккею.