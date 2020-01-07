Известный баскетболист получил жуткую травму во время матча: опубликовано видео

Камерунский центровой "Филадельфии Севенти Сиксерс" Джоэл Эмбиид получил жуткую на вид травму в матче регулярного чемпионата НБА против "Оклахомы Тандер".

В концовке первой четверти Эмбиид при игре в защите получил вывих безымянного пальца. Несмотря на данный инцидент, баскетболист сумел вернуться на площадку через несколько минут и отыграл поединок до конца. В итоге на счету камерунца оказалось 18 очков, 9 подборов и 8 передач.

Во многом благодаря героической игре Эмбиида "Филадельфия" добилась победы со счетом 120:113 и поднялась на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

25-летний Эмбиид является третьим камерунским баскетболистом в истории НБА. В нынешнем сезоне он набирает впечатляющие 23 очка в среднем за игру.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский баскетболист Алексей Лень провел яркий матч в НБА. С подробностями можно ознакомиться здесь.