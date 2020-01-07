Украинка сенсационно вышла в четвертьфинал престижного теннисного турнира: видео

Украинка Катерина Бондаренко вышла в четвертьфинал престижного теннисного турнира в Шэньчжэне (Китай).

Во втором круге соревнований наша соотечественница оказалась сильнее местной теннисистки Чжан Шуай, которая занимает 38-е место в рейтинге WTA. Победу украинка одержала в двух партиях - 7:6, 6:3.

ШЭНЬЧЖЕНЬ

Второй круг

КАТЕРИНА БОНДАРЕНКО (Украина) - ЧЖАН ШУАЙ (Китай) – 7:6(10:8), 6:3

В четвертьфинале турнира Бондаренко сыграет с представительницей Чехии Кристиной Плишковой. Отметим, что для украинки выход в восьмерку лучших теннисисток на турнирах WTA международной категории стал первым с сентября 2017 года, когда она стала сильнейшей в Ташкенте (Узбекистан).

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