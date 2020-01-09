В США произошла ужасная трагедия с ребенком во время бейсбольного матча

Двухлетняя девочка получила тяжелую травму во время матча по бейсболу в США.

Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел 27 мая 2019 года. Девочка вместе с родителями находилась на трибуне, когда ей в голову угодил мяч, который летел со скоростью 160 км/ч. У малышки был диагностирован перелом черепа. Также она получила непоправимый урон головному мозгу. По словам адвоката семьи Ричарда Митхоффа, травму можно сравнить с инсультом и последствия будут мучить девочку всю жизнь. В данный момент у нее проблема с потерей чувствительности и ориентацией в пространстве.

Трагический удар нанес 25-летний бейсболист Элберт Альмора, который сам был шокирован случившимся. "Я регулярно молюсь за здоровье девочки. Я просто потерял дар речи, когда узнал о произошедшем. Я сам отец двух детей и мне нечего сказать".

После случившегося всем бейсбольным стадионам в США предписано использовать защитную сетку по всему периметру стадиона.

Напомним, ранее сообщалось о смертельном ЧП с подростками в Луцке.