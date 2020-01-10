Ломаченко попал в громкий скандал с российским флагом: фото

Украинский боксер Василий Ломаченко в очередной раз попал под критику своих соотечественников.

Так, в социальной сети Instagram пользователем под ником yulia_b_ было опубликовано фото, на котором чемпион мира по боксу в легком весе предстал в хоккейной форме. Внимание пользователей привлек флаг Российской империи, который проглядывался на рукаве экипировки Ломаченко.

Instagram yuliya_b_Instagram yuliya_b_

Фото было сделано в городе Белгород-Днестровский, где и проживает боксер.

Напомним, Ломаченко не впервые попадает под критику украинцев. Ранее "Апостроф" сообщал, что он поделился провокационным видео. Также боксер разгневал сеть словами про войну на Донбассе. Кроме того, Ломаченко резко высказался о напряженности между Украиной и Россией.