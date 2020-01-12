Одна из миллионов угнетаемых женщин: олимпийская медалистка Ирана покинула страну

Иранская тхэквондистка Кимия Ализаде сообщила, что она покинула родную страну из-за притеснения женщин.

Об этом девушка написала в своем Instagram.

"Я являюсь одной из миллионов угнетаемых женщин в Иране. Они на протяжении многих лет делали со мной, что хотели. Я одевала ту одежду, которую мне говорили. Я повторяла каждое их слово. Но им было наплевать на меня. Никто из нас не имеет для них значения. Для них мы лишь инструменты", - написала Ализаде.

По данным ISNA, спортсменка переехала в Нидерланды.

21-летняя Ализаде является единственной олимпийской медалисткой в истории Ирана. В 2016 году она завоевала бронзовую медаль на играх в Рио-де-Жанейро.